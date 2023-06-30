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07:57, 30 июня 2023Россия

В российском регионе ввели режим ЧС

На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за пожаров

Фото: Денис Бочаров / Globallookpress.com

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории всего Хабаровского края из-за пожаров. Соответствующее постановления подписал губернатор Михаил Дегтярев, сообщается на сайте правительства российского региона.

«Сейчас в Хабаровском крае лесными пожарами охвачено несколько северных районов: Аяно-Майский и Охотский. Одно возгорание действует в районе имени Лазо на юге края. Возгорания находятся преимущественно в труднодоступной гористой местности», — сообщили в правительстве.

Там добавили, что для тушения огня на таком ландшафте нужна постоянная переброска сил на большие расстояния и помощь авиации. По словам министра лесного хозяйства и лесопереработки края Максима Гулько, синоптики не обещают изменения погодных условий, которые способны упросить обстановку.

Ранее режим ЧС ввели Казачинско-Ленском районе Иркутской области из-за ливней и паводков. В районе из-за проливных дождей размыло трассу Усть-Кут — Уоян, движение по ней приостановили.

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    Анастасия Шейкина
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