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10:43, 29 июня 2023Россия

В части российского региона ввели режим ЧС

Иркутский губернатор Кобзев ввел режим ЧС в Казачинско-Ленском районе из-за ливней

В Казачинско-Ленском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ливней и паводков. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.

По информации главы российского региона, в районе из-за проливных дождей размыло трассу Усть-Кут — Уоян, движение по ней приостановили. Также оказался частично разрушен мост через реку Кунерма — его кадрами Кобзев поделился на своей странице.

«По состоянию на 12 часов в районе поселка Улькан уровень воды — 442 сантиметра при критической отметке 430 сантиметров, в районе деревни Ключи — 492 сантиметра при критической отметке 530 сантиметров, в районе села Казачинское — 239 сантиметров при критической отметке 250 сантиметров», — отчитался губернатор.

Ранее во Владикавказе из-за мощного ливня ввели режим ЧС. Тогда в Северной Осетии бушевала непогода, идут ливни с градом. Улицы превратились в реки, потоками воды сносило машины.

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    Анастасия Шейкина
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