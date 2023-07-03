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10:34, 3 июля 2023Силовые структуры

Готовивший покушение на Аксенова россиянин рассказал о вербовке Украиной

Готовивший покушение на главу Крыма Аксенова рассказал о вербовке украинским куратором

Кадр: телеграм-канал «РИА Новости»

Россиянин, готовивший покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, рассказал о вербовке со стороны украинских спецслужб. Видео допроса в понедельник, 3 июля, публикует РИА Новости.

Из признательных показаний задержанного следует, что в декабре 2022 года он был завербован куратором спецслужб Украины, который присвоил ему позывной «каратист». Россиянин прибыл на Украину для обучения подрывному делу, разведке и уходу от преследования.

После диверсант получил задание приехать в Симферополь, снять жилье, купить телефон и устроиться на работу. В нужное время ему необходимо было установить взрывчатку на автомобиль, чтобы в дальнейшем использовать его для подрыва кортежа Сергея Аксенова.

Ранее 3 июля сообщалось, что ФСБ задержала завербованного украинскими спецслужба россиянина, готовившего покушение на Аксенова. Позже ФСБ показала видео его задержания.

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    Владимир Седов
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