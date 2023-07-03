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18:29, 3 июля 2023Россия

В Совфеде назвали Пригожина батькой Махно-2

Сенатор Джабаров назвал главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина батькой Махно-2
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал главу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмена Евгения Пригожина батькой Махно-2. Такое заявление сенатор сделал в интервью «Парламентской газете».

Он выступил против того, чтобы подобные структуры работали в России автономно, не оформляя контракты с Минобороны.

«Вся власть военная в стране должна принадлежать государству в лице Минобороны и Генштаба, а через них — верховному главнокомандующему. Мы же помним примеры из истории, когда во время Гражданской войны Нестор Махно сначала успешно воевал в рядах Красной армии, а потом развернулся против нее, отказавшись выполнять приказы. Пригожин — это батька Махно-2, такой же предатель», — отметил Джабаров.

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Чтобы мятежи не повторялись, следует законодательно закрепить отношения между ЧВК и оборонным ведомством, отметил сенатор. «ЧВК, на мой взгляд, должны работать только по контракту с Минобороны. (...) Подчеркну и еще один момент. Не секрет, что в Вооруженных силах России работают сотрудники контрразведки — они пресекают попытки проникновения в подразделения вражеских спецслужб. А в ЧВК контрразведка официально работать не имеет возможности, что делает такие компании серой зоной с точки зрения госбезопасности» — сказал Джабаров.

Он выразил надежду, что уход ЧВК «Вагнер» кардинально не повлияет на расстановку сил в зоне спецоперации.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил провал попытки мятежа Пригожина в России верностью военных долгу и присяге.

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    Анна Щербакова
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