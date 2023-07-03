Стало известно условие автоматического продления контракта Дзюбы с «Локомотивом»

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» продлят, если он совершит за сезон 12 голевых действий

Стало известно условие автоматического продления контракта нападающего Артема Дзюбы с «Локомотивом». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Соглашение продлят, если в сезоне-2023/2024 форвард совершит как минимум 12 голевых действий. Помимо забитых мячей в зачет футболиста пойдут также результативные передачи.

25 мая «Локомотив» объявил о том, что Дзюба останется в команде до конца сезона-2023/2024. Контракт подписали с возможностью пролонгации на год. Карпова добавил, футболисту будут платить 120 миллионов рублей в год.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел в составе команды 12 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.