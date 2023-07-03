В России ответили на признание Киевом компании Unilever «спонсором войны»

Депутат Кирьянов назвал странным признание Киевом компании Unilever «спонсором войны»

Решение Киева признать международную компанию Unilever «спонсором войны» из-за ее нежелания покидать российский рынок выглядит странно, ответил на это зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий поделился своим мнением.

«В данном случае получается какое-то самоналожение санкций, выглядит это очень странно. Тем не менее это их политический стиль. Такое объявление бойкота, не думаю, что как-то приведет к тому, что люди станут покупать меньше продукции одной из крупнейших мировых компании», — считает депутат.

Вместе с тем Кирьянов обратил внимание, что многие западные компании продолжают свою работу на российском рынке вопреки давлению стран Запада. Тем не менее, по мнению депутата, введение системы поощрений иностранных компаний за присутствие в России излишне.

«Поощрять каким-то образом международные компании, которые продолжают свой бизнес в России, представляется странным. Их уровень доходности достаточно высок, и то, что они приняли нормальное, взвешенное с точки зрения экономики решение продолжить работу в России, — это решение их бизнеса. Поэтому говорить о каком-то формате поощрения, снижении налогов не стоит», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Ранее украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло британскую компанию-производителя продуктов и бытовой химии Unilever в перечень «международных спонсоров войны». Отмечается, что производителя Axe, Domestos, Dove, Lipton, «Золотого стандарта», «Магната» и многих других известных брендов внесли в соответствующий список из-за отказа компании уйти с российского рынка.

В марте 2022 года Unilever заявила о приостановке поставок своей продукции в РФ и из нее, а также урезала финансирование проектов на территории страны. При этом ее фабрики косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и выпускающие мороженое предприятия в Туле и Омске продолжили свою работу. Позднее, в феврале 2023 года, компания допустила вероятность полного ухода из России.