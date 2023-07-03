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09:00, 3 июля 2023Мир

В Турции назвали вступление Швеции в НАТО несбыточной мечтой

Спикер парламента Турции Куртулмуш назвал несбыточной мечтой для Швеции вступление в НАТО

Фото: Reuters

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш прокомментировал вероятность вступления Швеции в НАТО. Об этом он высказался в интервью газете Milliyet.

Куртулмуш назвал несбыточной мечтой для Швеции вступление в НАТО. Он подчеркнул, что Стокгольм отказывается выполнять требования Анкары. Политик также напомнил, что между Турцией, Швецией и Финляндией действует тройное соглашение.

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«Извините, но Турция — страна, которая отвечает за слова. Что бы она ни сказала, что бы ни пообещала, она выполняет, но мы также хотим, чтобы наши оппоненты держали свое слово. Для Швеции, которая не выполняет своих обещаний, ожидать членства в НАТО — просто несбыточная мечта», — отметил парламентарий.

Куртулмуш добавил, что Турция находится под сильным давлением на фоне процесса вступления в НАТО Швеции, «которая поддерживает и укрывает террористические организации».

«Турция, с другой стороны, не сделает ни шагу в этом вопросе, пока не будет реализовано то, чего она требует», — заключил он.

Ранее в МИД Турции оценили шансы Швеции на вступление в НАТО как низкие. Предполагается, что Анкара, несмотря на внешнее давление, будет «придерживаться своей принципиальной позиции» из-за политики Стокгольма.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. В Евросоюзе осудили произошедшее, но подчеркнули, что отстаивают свободу выражения мнений.

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    Марина Совина
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