Новый «Индиана Джонс» провалился в китайском кинопрокате

Пятая часть фильма «Индиана Джонс» провалилась в китайском кинопрокате

Пятая часть фильма «Индиана Джонс» провалилась в китайском кинопрокате. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что новая часть картины собрала всего 2,3 миллиона долларов в первые три дня проката, что оказалось намного меньше прогнозов экспертов. Издание связало это с отсутствием ностальгии по приключенческой франшизе в Китае.

Известно, ни один из предыдущих четырех фильмов серии не выходил в Китае. При этом зрители положительно оценили «Индиану Джонса и колесо судьбы».

Ранее сообщалось, что у студии Lucasfilm нет планов заменять актера Харрисона Форда, который известен как исполнитель главной роли в «Индиане Джонсе», после выхода пятой части картины. По словам главы Lucasfilm, студия рассматривает вариант продолжения франшизы в формате сериала, однако он не будет завязан на герое Форда.

