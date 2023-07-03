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15:01, 3 июля 2023Путешествия

Россияне в июле массово устремились на отдых в три региона

АТОР: самыми популярными направлениями у россиян в июле стали Кубань, Абхазия и Крым

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российские туристы в июле 2023 года массово устремились на Кубань, в Абхазию и Крым. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), три этих региона стали самыми популярными у отдыхающих.

«По объему забронированных туров на первом месте — Краснодарский край, далее — Абхазия, мы ее относим к зоне внутреннего туризма, и третье — Крым, несмотря на некоторое снижение по сравнению с прошлым годом», — рассказал о востребованных направлениях вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что на Краснодарский край в июле 2023 года приходится 40 процентов бронирований, на Абхазию —10-15 процентов, а на Крым — 5-7 процентов.

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Ромашкин также отметил, что отдых в Анапе стали бронировать на 10-15 процентов чаще, чем в 2022 году, а спрос на отдых в Сочи остался примерно на том же уровне. «Возможно, Анапа лучше продается, поскольку до нее ближе ехать. Мы видим, что тренд последних лет — прибытие на личном автотранспорте, для Анапы это особенно актуально, поскольку аэропорт закрыт, а спрос на поезда превышает предложения», — пояснил вице-президент АТОР.

По его словам, Анапа превратилась в «перехватывающую туристическую парковку», которая перетягивает к себе туристов из Крыма, Геленджика и Сочи.

Ранее эксперты назвали самую популярную у российских туристов страну в июне 2023 года. По данным аналитиков «Яндекс Путешествий», на которые ссылается газета «Известия», лидером спроса стал Азербайджан. В исследовании отмечается, что в июне 2023 года интерес к поездкам в эту страну вырос на 249 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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    Марина Черняк
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