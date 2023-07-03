Киселев прокомментировал данные о финансировании ЧВК «Вагнер»

Журналист Киселев заявил, что узнал сумму финансирования ЧВК «Вагнер» из своих источников

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев прокомментировал данные о финансировании частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. В разговоре с РИА Новости журналист заявил, что узнал о том, сколько получила ЧВК по госконтрактам, из своих источников.

«У меня есть свои источники информации», — сказал Киселев, отвечая на вопрос о том, как ему стала известна сумма финансирования ЧВК «Вагнер». При этом раскрывать их ведущий не стал.

В начале июля Киселев в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия-1» раскрыл оборот ЧВК «Вагнер». По его словам, частная военная компания в рамках заключенных с государством контрактов получила свыше 858 миллиардов рублей.

Перед этим президент России Владимир Путин сообщил, что ЧВК «Вагнер» находилась на полном обеспечении со стороны государства — только с мая 2022 года власти выплатили компании более 86 миллиардов рублей. Президент также пообещал проверить расходование средств, выделенных на нужды ЧВК.