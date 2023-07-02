Стало известно о сумме финансирования ЧВК «Вагнер» государством

Ведущий «Вестей недели» Киселев: ЧВК «Вагнер» получила свыше 858 млрд по госконтрактам

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина получила по госконтрактам почти 860 миллиардов рублей, а группа компаний «Конкорд», также принадлежащая бизнесмену, оказала услуги на 845 миллиардов. Об этом заявил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия-1».

«Это не значит, что столько заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — прокомментировал Киселев.

27 июня президент России Владимир Путин заявил о намерении властей разобраться с заработками «Конкорда», которой только за год государство заплатило 80 миллиардов рублей за поставки продуктов и организацию питания для Вооруженных сил России (ВС РФ). Путин выразил надежду на то, что никто «ничего не украл, или украл поменьше».

Ранее сотрудники «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге раскрыли подробности обысков, прошедших в здании после мятежа Пригожина. Руководитель пресс-службы центра Анна Замараева уточнила, что оперативные мероприятия прошли24 июня и продлились до позднего вечера.