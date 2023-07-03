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17:00, 3 июля 2023Россия

В Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Маяковского

В московском парке «Северное Тушино» открылась выставка, посвященная Владимиру Маяковскому

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В московском парке Северное Тушино открылась выставка «Маяковский. Стиль. Имидж. Личность», посвященная 130-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В экспозиции представлена серия снимков, на которых можно увидеть, как менялся стиль одежды поэта — от костюмов эпатажного футуриста до образа советского денди. Посетители выставки узнают, как выглядел Маяковский в повседневной жизни, какие имел привычки и как работал над своим имиджем.

Экспозиция состоит из пяти хронологических и тематических разделов. Первая часть посвящена периоду футуризма в творчестве Маяковского, вторая — истории знакомства с Лилей Брик и ее влияния на образ поэта, третья посвящена периоду, когда Маяковский ездил за границу и увлекался европейской модой. Еще одна часть выставки посвящена участию поэта в становлении советского дизайна, а в последнем разделе представлены главные тенденции советской моды 1920-х годов.

Выставка продлится до 31 июля, вход бесплатный.

Ранее стала известна цена проданного на аукционе сборника стихов Владимира Маяковского, выпущенного в 1913 году. Первая книга со стихами поэта была издана тиражом 300 экземпляров.

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    Варвара Родикова
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