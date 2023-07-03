Форвард «Вашингтона» назвал самую большую трудность для россиян в НХЛ

Мирошниченко рассказал, что для него самое сложное в НХЛ — привыкнуть к языку и быту

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Иван Мирошниченко назвал самую большую трудность для россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт команды.

«Что самое трудное для российского игрока в НХЛ? Наверное, для меня будет сложным не столько перестроиться на нынешний хоккей, сколько привыкнуть к языку и всему быту. Это все по-другому здесь», — заявил нападающий. Он также отметил, что размер площадок, на которых играют в лиге, отличается от российских.

Мирошниченко был задрафтован «Вашингтоном» в 2022 году под общим 20-м номером. Контракт новичка рассчитан на три года. В сезоне-2022/2023 нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Авангард».

В марте 2022 года у спортсмена была диагностирована лимфома Ходжкина. Спустя три месяца лечения в Германии игрок победил рак и вернулся к тренировкам.