Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
3:0
Завершен
Макс Пёрселл
Уимблдон (м)
Вероника Кудерметова
2:0
Завершен
Кайя Канепи
Уимблдон (ж)
Люка Ван Аш
1:3
Завершен
Аслан Карацев
Уимблдон (м)
Дарья Касаткина
2:0
Завершен
Кэролайн Доулхайд
Уимблдон (ж)
Анастасия Потапова
Завтра
13:00 (Мск)
Селин Наэф
Уимблдон (ж)
Мирра Андреева
Завтра
19:30 (Мск)
Сиюй Ван
Уимблдон (ж)
Црвена Звезда
Завтра
19:30 (Мск)
Зенит
Кубок PARI Премьер
23:36, 3 июля 2023Спорт

Форвард «Вашингтона» назвал самую большую трудность для россиян в НХЛ

Мирошниченко рассказал, что для него самое сложное в НХЛ — привыкнуть к языку и быту
Иван Мирошниченко (слева) и комиссар НХЛ Гэри Беттмэн (справа)

Иван Мирошниченко (слева) и комиссар НХЛ Гэри Беттмэн (справа). Фото: Eric Bolte / Reuters

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Иван Мирошниченко назвал самую большую трудность для россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт команды.

«Что самое трудное для российского игрока в НХЛ? Наверное, для меня будет сложным не столько перестроиться на нынешний хоккей, сколько привыкнуть к языку и всему быту. Это все по-другому здесь», — заявил нападающий. Он также отметил, что размер площадок, на которых играют в лиге, отличается от российских.

Мирошниченко был задрафтован «Вашингтоном» в 2022 году под общим 20-м номером. Контракт новичка рассчитан на три года. В сезоне-2022/2023 нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Авангард».

В марте 2022 года у спортсмена была диагностирована лимфома Ходжкина. Спустя три месяца лечения в Германии игрок победил рак и вернулся к тренировкам.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заступился за Саакашвили. Послу Грузии на Украине предписали покинуть страну в течение 48 часов

    Отголоски азербайджанского землетрясения почувствовали в Дагестане

    Украина отказалась уступать России ради сохранения зерновой сделки

    Форвард «Вашингтона» назвал самую большую трудность для россиян в НХЛ

    Пожар в здании фабрики в Подмосковье увеличился до тысячи квадратов

    В Баку произошло землетрясение

    Командира ВСУ уличили в присвоении пяти миллионов гривен

    Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева умер в больнице от полученных ран

    Бывший барабанщик группы «Кино» возглавил петербургский университет

    В Крыму отреагировали на признание британскими лордами полуострова российским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости