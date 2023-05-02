Победивший рак российский хоккеист подписал контракт с «Вашингтоном»

Российский форвард Иван Мирошниченко подписал контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталс»

Россиянин Иван Мирошниченко подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс». Об этом сообщается на сайте команды.

Нападающий был задрафтован клубом в 2022 году под общим 20-м номером. Контракт новичка рассчитан на три года. По нему 19-летний форвард будет получать 855 тысяч долларов за сезон при выступлении в НХЛ и 82,5 тысячи долларов, если будет играть за фарм-клуб «Вашингтона» в Американской хоккейной лиге.

В сезоне-2022/2023 Мирошниченко выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Авангард». В составе омского клуба он провел 23 матча, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

В марте 2022 года у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина. Спустя три месяца лечения в Германии игрок победил рак и вернулся к тренировкам.

Всего в составе «Вашингтона» выступает три российских хоккеиста: форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, являющийся капитаном столичного клуба, а также защитник Александр Алексеев. В текущем сезоне команда не смогла выйти в плей-офф НХЛ.