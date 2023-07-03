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20:37, 3 июля 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о способе правильно пылесосить

Врач-ортопед Игнатов: основной блок пылесоса нужно катать по полу, а не носить в руках

Фото: Christin Klose / DPA / Globallookpress.com

Чтобы правильно пылесосить и не навредить здоровью, нужно не носить основной блок пылесоса в руках, а катать его по полу. О таком способе россиянам рассказал врач-ортопед Михаил Игнатов. Его слова передает «Газета.Ru».

«Лучше не носить основной блок пылесоса в руках. Несмотря на то, что у него есть удобная ручка, лучше катать блок по полу. Он имеет значительный вес, из-за вибрации и долгого перенапряжения может появиться болезненность в запястье, а при длительной нагрузке развиться тендинит — воспаление сухожилий», — предупредил эксперт.

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Специалист также уточнил, что ритмичные движения щеткой при наклоне могут вызвать повышенную нагрузку и в дальнейшем значительную мышечную боль. К тому же не стоит отходить назад спиной, чтобы избежать неправильную нагрузку на стопы. «Лучше начинать уборку от дальней стены и двигаться к выходу из комнаты. Эта правильная механика движения защитит вас от травм коленей, голеностопного сустава и убережет от потери координации», — объяснил Игнатов.

Ранее специалист онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова предупредила, что вертикальные жалюзи и гардины собирают на себе огромное количество пыли. Она может вызывать аллергические реакции, а также усиливать симптомы астмы и других респираторных заболеваний.

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    Нина Ташевская
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