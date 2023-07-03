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22:55, 3 июля 2023Спорт

Стало известно о решении Серхио Рамоса перейти в американский клуб Месси

Sport.es: Серхио Рамос находится в шаге от заключения контракта с «Интер Майами»
Серхио Рамос

Серхио Рамос. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Стало известно о решении защитника «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамоса перейти в клуб Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, защитник находится в одном шаге от заключения контракта с американской командой. Отмечается, что срок его соглашения с ПСЖ истек, поэтому он не сможет воспользоваться правилом назначенного игрока в MLS, которое позволяет зарабатывать выше установленного в лиге потолка зарплат. В связи с этим Рамосу придется пойти на понижение зарплаты.

Правило назначенного игрока уже применили в «Интер Майами» по отношению к двум футболистам. Летом состав команды пополнили Лионель Месси и Серхио Бускетс.

17 ноября 2022 года Globe Soccer Awards назвал Рамоса лучшим защитником в истории футбола. В 2020 году журнал France Football также признал испанца самым выдающимся игроком на этой позиции.

Рамос также известен по выступлениям за «Севилью», «Реал» и сборную Испании. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы. Ему также принадлежит рекорд по числу матчей в составе испанской сборной.

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    Ксения Курашкина
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