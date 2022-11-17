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22:05, 17 ноября 2022Спорт

Назван лучший защитник в истории футбола

Globe Soccer Awards назвал Серхио Рамоса лучшим защитником в истории футбола
Серхио Рамос

Серхио Рамос. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Испании Серхио Рамос назван лучшим защитником в истории футбола по версии Globe Soccer Awards. Об этом сообщается в Twitter премии.

Помимо Рамоса, были отмечены еще три футболиста. Награды за достижения в течение игровой карьеры получили форвард «Милана» Златан Ибрагимович, бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ушедший из спорта в 2021 году, и бывший форвард «Васко да Гама» Ромарио, выступающий на данный момент за бразильскую «Форталезу».

36-летний Рамос известен также по выступлениям за «Севилью» и «Реал Мадрид», с которым он пять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Футболиста уже признавали лучшим защитником в истории по версии журнала France Football. А Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) называл испанца самым выдающимся игроком на этой позиции в сезоне-2017/2018.

27 декабря 2021 года Globe Soccer Awards признал португальца Криштиану Роналду лучшим бомбардиром всех времен. Игрок не смог посетить церемонию награждения, однако записал видеообращение, в котором поблагодарил организаторов и болельщиков.

Ксения Курашкина
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