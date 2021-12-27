Назван лучший бомбардир всех времен в футболе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду назван лучшим бомбардиром всех времен по версии Globe Soccer Awards. Об этом сообщается в Twitter премии.

Игрок не смог посетить церемонию награждения, однако записал видеообращение, в котором поблагодарил организаторов и болельщиков. Награда была вручена его агенту Жорже Мендешу.

В марте этого года Роналду достиг отметки в 770 голов за карьеру и объявил себя лучшим бомбардиром в истории футбола. По официальной статистике, португалец вышел на первое место двумя месяцами раньше, но он подчеркнул, что учитывает десять голов бразильца Пеле, которые игнорируют некоторые эксперты.

Роналду в 2021 году забил 46 мячей. По этому показателю он занимает пятое место.