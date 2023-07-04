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14:33, 4 июля 2023Мир

120 человек осудили во Франции с начала беспорядков

BFMTV: с начала беспорядков во Франции 120 человек приговорили к лишению свободы

Фото: Nacho Doce / Reuters

Суды приговорили к лишению свободы 120 человек с начала беспорядков во Франции. Об этом в прямом эфире сообщает французский телеканал BFMTV.

Как отмечают источники в правоохранительных органах, один из осужденных подростков, впервые совершивших преступление в ходе беспорядков, получил наказание в виде лишения свободы сроком до 15 месяцев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация с беспорядками во Франции не является пройденным этапом. До этого издание The Guardian сообщило, что во Франции начало снижаться количество арестов участников протестов. Отмечается, что 2 июля полиция арестовала 49 человек, хотя 1 июля произвели более 700 арестов, а 30 июня — 1300.

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    Глеб Бажуткин
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