Макрон оценил ситуацию с беспорядками во Франции

Президент Франции Макрон заявил, что беспорядки в стране не являются пройденным этапом

Ситуация с беспорядками во Франции не является пройденным этапом. С таким заявлением выступил президент страны Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Parisien.

«Я не считаю, что беспорядки — это уже пройденный этап», — сказал Макрон, отметив, что «надо посмотреть, как пройдут 13 и 14 июля», дни, когда французы празднуют День взятия Бастилии, а также последующие месяцы.

Ранее The Guardian писало, что во Франции начало снижаться количество арестов участников протестов. Издание сообщило, что 2 июля полиция арестовала лишь 49 человек, хотя 1 июля произвели более 700 арестов, а 30 июня — 1300.