Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 4 июля 2023Мир

Макрон оценил ситуацию с беспорядками во Франции

Президент Франции Макрон заявил, что беспорядки в стране не являются пройденным этапом

Фото: Juan Medina / Reuters

Ситуация с беспорядками во Франции не является пройденным этапом. С таким заявлением выступил президент страны Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Parisien.

«Я не считаю, что беспорядки — это уже пройденный этап», — сказал Макрон, отметив, что «надо посмотреть, как пройдут 13 и 14 июля», дни, когда французы празднуют День взятия Бастилии, а также последующие месяцы.

Ранее The Guardian писало, что во Франции начало снижаться количество арестов участников протестов. Издание сообщило, что 2 июля полиция арестовала лишь 49 человек, хотя 1 июля произвели более 700 арестов, а 30 июня — 1300.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Журналистку Милашину и адвоката Немова избили в Чечне. Что об этом известно?

    Врач назвал способы избавиться от боли в ногах по ночам

    Россия решила помочь Казахстану с поставками бензина

    Турция выразила беспокойство из-за неспособности Швеции предотвращать провокации

    Чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесут из России

    Токаев признал отсутствие крупных экономических проектов ШОС за 20 лет

    Украина захотела получить другие типы самолетов от Запада

    Иран вступил в ШОС

    Дачникам предложили бороться с улитками с помощью пива

    Гоар Аветисян показала фигуру после пластики в честь 30-летия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости