Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:31, 4 июля 2023Забота о себе

Специалисты оценили эффективность подсчета калорий при похудении

Нутрициолог Юлия Ходос назвала подсчет калорий неэффективным при похудении

Фото: I yunmai / Unsplash

Подсчет калорий при похудении не всегда является эффективным рассказала основатель израильской платформы для нутрициологов Nutrify Юлия Ходос. Она и ее коллега, нутрициолог Елена Богатова, в беседе с «Лентой.ру» оценили целесообразность этого метода.

Выстраивать систему питания с помощью подсчета калорий неразумно, если ориентироваться исключительно на него, без учета баланса всех микронутриентов, заявила Ходос. Так, специалистка назвала белок животного происхождения важнейшим строительным материалом для организма, которым нельзя жертвовать во время диеты.

Съесть растительный белок (например, нут или грибы) не равно съесть мясное блюдо. Есть риск регулярно недополучать ключевые аминокислоты и обречь себя на дефицит коллагена. Значит — на проблемы с кожей, суставами, мышцами и даже костями

Юлия Ходоснутрициолог

Если нужно похудеть, на калораж можно ориентироваться, но только если параллельно вести учет баланса по всему профилю нутриентов, пояснила собеседница «Ленты.ру». По словам нутрициолога, если ограничивать себя в калориях, есть риск остановить важнейшие биохимические процессы из-за нехватки витаминов.

Любые ограничительные диеты — это временная мера, к которой прибегают для решения конкретных точечных задач. Похудеть можно без снижения калорий. Например, увеличивая регулярную двигательную нагрузку

Юлия Ходоснутрициолог
Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

Нутрициолог Богатова подтвердила, что подсчет — далеко не единственный способ похудеть. По ее словам, эффективность борьбы с лишним весом зависит от баланса энергии, то есть разницы между потребляемыми и использованными калориями.

Подсчет калорий может быть полезным инструментом для контроля рациона и обеспечения снижения потребления калорий. Более эффективный подход к похудению включает сбалансированное питание, умеренную физическую активность, здоровые привычки и управление стрессом

Елена Богатованутрициолог

Помимо подсчета калорий важно обращать внимание на качество пищи, ее порции, скорость приема, физическую активность, здоровый образ жизни и качественный сон, отметила Богатова.

Самоуважение и позитивный настрой — тоже отличные помощники в похудении. Стремитесь к достижению здорового образа жизни и похудению, но не забывайте любить и принимать себя таким, какой есть

Елена Богатованутрициолог

Нутрициологи сошлись во мнении, что для составления полностью сбалансированного и персонализированного с учетом пищевых предпочтений и проблем со здоровьем рациона лучше всего обратиться за консультацией к специалистам.

Ранее Елена Богатова рассказала, стоит ли запивать еду. Специалистка объяснила, как это влияет на здоровье.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о смене стратегии контрнаступления

    Раскрыто местонахождение внука Аллы Пугачевой

    Врачи приняли редчайший рак у 15-летней девочки за беременность

    ФСБ задержала гражданина России за госизмену

    В нападении на Милашину и Немова в Чечне увидели «почерк западных спецслужб»

    Черчесов рассказал о предложении возглавить клуб из Саудовской Аравии

    Мир предупредили о начале угрожающего явления

    Минюст Грузии назвал лучшей содержащую Саакашвили клинику

    Журналистка Милашина подробно рассказала о нападении на нее в Чечне

    Крупного российского работодателя захотели проверить на фоне массовых увольнений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости