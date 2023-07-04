Специалисты оценили эффективность подсчета калорий при похудении

Нутрициолог Юлия Ходос назвала подсчет калорий неэффективным при похудении

Подсчет калорий при похудении не всегда является эффективным рассказала основатель израильской платформы для нутрициологов Nutrify Юлия Ходос. Она и ее коллега, нутрициолог Елена Богатова, в беседе с «Лентой.ру» оценили целесообразность этого метода.

Выстраивать систему питания с помощью подсчета калорий неразумно, если ориентироваться исключительно на него, без учета баланса всех микронутриентов, заявила Ходос. Так, специалистка назвала белок животного происхождения важнейшим строительным материалом для организма, которым нельзя жертвовать во время диеты.

Съесть растительный белок (например, нут или грибы) не равно съесть мясное блюдо. Есть риск регулярно недополучать ключевые аминокислоты и обречь себя на дефицит коллагена. Значит — на проблемы с кожей, суставами, мышцами и даже костями Юлия Ходос нутрициолог

Если нужно похудеть, на калораж можно ориентироваться, но только если параллельно вести учет баланса по всему профилю нутриентов, пояснила собеседница «Ленты.ру». По словам нутрициолога, если ограничивать себя в калориях, есть риск остановить важнейшие биохимические процессы из-за нехватки витаминов.

Любые ограничительные диеты — это временная мера, к которой прибегают для решения конкретных точечных задач. Похудеть можно без снижения калорий. Например, увеличивая регулярную двигательную нагрузку Юлия Ходос нутрициолог

Нутрициолог Богатова подтвердила, что подсчет — далеко не единственный способ похудеть. По ее словам, эффективность борьбы с лишним весом зависит от баланса энергии, то есть разницы между потребляемыми и использованными калориями.

Подсчет калорий может быть полезным инструментом для контроля рациона и обеспечения снижения потребления калорий. Более эффективный подход к похудению включает сбалансированное питание, умеренную физическую активность, здоровые привычки и управление стрессом Елена Богатова нутрициолог

Помимо подсчета калорий важно обращать внимание на качество пищи, ее порции, скорость приема, физическую активность, здоровый образ жизни и качественный сон, отметила Богатова.

Самоуважение и позитивный настрой — тоже отличные помощники в похудении. Стремитесь к достижению здорового образа жизни и похудению, но не забывайте любить и принимать себя таким, какой есть Елена Богатова нутрициолог

Нутрициологи сошлись во мнении, что для составления полностью сбалансированного и персонализированного с учетом пищевых предпочтений и проблем со здоровьем рациона лучше всего обратиться за консультацией к специалистам.

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