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08:26, 4 июля 2023Россия

После падения дрона на сарай в Новой Москве огонь перекинулся на жилой дом

Shot: пожар после падения дрона на сарай в Новой Москве перекинулся на жилой дом

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Пожар в хозпостройке деревни Кривошеино в Новой Москве, который начался из-за падения беспилотника, перекинулся на соседний жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местного жителя, дальнейшего распространения огня удалось избежать, сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия спустя примерно 15 минут. Никто не пострадал.

Беспилотник упал на двухэтажный сарай и загорелся в деревне Кривошеино в Новой Москве утром во вторник, 4 июля. В сети также опубликовали кадры горящей хозпостройки.

4 июля несколько беспилотников пытались атаковать Москву и Подмосковье. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, все атаки отразили средствами противовоздушной обороны (ПВО), а беспилотники ликвидировали. Глава города не уточнил, где конкретно сбили беспилотники и сколько их было. В целях безопасности из Внуково временно перенаправили часть рейсов в другие аэропорты.

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    Анастасия Шейкина
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