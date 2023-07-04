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11:42, 4 июля 2023Бывший СССР

Украина отключила снабжающую Запорожскую АЭС линию электропередачи

Росэнергоатом: на Украине отключили линию электропередачи, снабжающую Запорожскую АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украина отключила Днепровскую линию электропередач, через которую проходило снабжение электричеством Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом рассказал советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает ТАСС.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что был прописан алгоритм действий на случай провокации украинских военных на электростанции.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) повлияет на обстановку на АЭС, поскольку она находится на передней линии фронта.

22 мая компания «Укрэнерго» заявила о восстановлении линии электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС. «Станция переходит на питание от украинской энергосистемы», — говорилось в публикации.

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    Алевтина Запольская
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