В Киеве заявили о питании Запорожской АЭС от украинской энергосистемы

«Укрэнерго» заявила о восстановлении ЛЭП и питании ЗАЭС от украинской энергосистемы

Национальная энергетическая компания (НЭК) Украины «Укрэнерго» заявила о восстановлении линии электропередачи (ЛЭП), которая питает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). О питании ЗАЭС от украинской энергосистемы сообщила пресс-служба НЭК в Telegram-канале.

«"Укрэнерго" восстановила линию электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС. Станция переходит на питание от украинской энергосистемы», — говорится в публикации.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начал разработку нового соглашения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС в преддверии анонсированного контрнаступления украинской армии. Как сообщалось, он выдвинул на обсуждение Совета Безопасности ООН пять предложений по предотвращению ядерной катастрофы на ЗАЭС.