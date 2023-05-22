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13:22, 22 мая 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о питании Запорожской АЭС от украинской энергосистемы

«Укрэнерго» заявила о восстановлении ЛЭП и питании ЗАЭС от украинской энергосистемы

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Национальная энергетическая компания (НЭК) Украины «Укрэнерго» заявила о восстановлении линии электропередачи (ЛЭП), которая питает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). О питании ЗАЭС от украинской энергосистемы сообщила пресс-служба НЭК в Telegram-канале.

«"Укрэнерго" восстановила линию электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС. Станция переходит на питание от украинской энергосистемы», — говорится в публикации.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начал разработку нового соглашения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС в преддверии анонсированного контрнаступления украинской армии. Как сообщалось, он выдвинул на обсуждение Совета Безопасности ООН пять предложений по предотвращению ядерной катастрофы на ЗАЭС.

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Кристина Есикова
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