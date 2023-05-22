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07:59, 22 мая 2023Бывший СССР

Запорожскую АЭС перевели на дизельные генераторы

РИА Новости: запорожскую АЭС перевели на дизельные генераторы из-за отключения ЛЭП

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Собственное электропитание Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) переведено на дизельные генераторы. Об этом говорится в Telegram канале объекта, пишет РИА Новости

Как уточнили в ведомстве, ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская. «Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов», — уточнили на АЭС.

На данный момент причины отключения линий электропередачи (ЛЭП) выясняются. Радиационный фон около АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения в норме.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что работа на ЗАЭС будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году. Сейчас на станции идут процессы анализа, детализации и подготовки соответствующих производственных процессов к запуску.

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Марина Совина
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