РИА Новости: запорожскую АЭС перевели на дизельные генераторы из-за отключения ЛЭП

Собственное электропитание Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) переведено на дизельные генераторы. Об этом говорится в Telegram канале объекта, пишет РИА Новости

Как уточнили в ведомстве, ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская. «Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов», — уточнили на АЭС.

На данный момент причины отключения линий электропередачи (ЛЭП) выясняются. Радиационный фон около АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения в норме.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что работа на ЗАЭС будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году. Сейчас на станции идут процессы анализа, детализации и подготовки соответствующих производственных процессов к запуску.