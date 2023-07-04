Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Завтра
13:00 (Мск)
Аслан Карацев
Уимблдон (м)
Дарья Касаткина
Завтра
13:00 (Мск)
Джоди Бёррэдж
Уимблдон (ж)
Анастасия Потапова
Селин Наэф
Уимблдон (ж)
Мирра Андреева
Сегодня
19:30 (Мск)
Сиюй Ван
Уимблдон (ж)
Црвена Звезда
Сегодня
19:30 (Мск)
Зенит
Кубок PARI Премьер
17:28, 4 июля 2023Спорт

Стало известно о решении ПСЖ расстаться с главным тренером

RMC Sport: «Пари Сен-Жермен» расстанется с главным тренером Кристофом Гальтье

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Стало известно о решении «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) расстаться с главным тренером Кристофом Гальтье. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, Гальтье должны освободить от должности к середине недели. Однако отмечается, что в данный момент стороны не могут договориться об условиях досрочного расторжения контракта. На пост главного тренера претендует 53-летний испанец Луис Энрике.

30 июня появилась информация, что Гальтье и его сына Джона Валовича задержали в Ницце по подозрению в дискриминации. Во время работы в «Ницце» специалист отправил бывшему директору клуба Жюльену Фурнье электронное письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Le Parisien сообщило, что специалисту грозит до трех лет лишения свободы в случае, если обвинения будут доказаны.

Гальтье возглавляет ПСЖ с июля 2022 года. До этого он на протяжении года работал с «Ниццей».

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров впервые прокомментировал избиение журналистки и адвоката в Чечне

    Генерал ВСУ рассказал об усилении позиций на границе с Белоруссией

    40-летняя Наталья Рудова показала пресс

    Телохранители получили срок за вымогательство у нанявшего их россиянина

    Потерявшимся в лесу описали план действий

    Инсайдер сообщил о переходе Мбаппе в «Реал»

    Перечислены шесть неподходящих для аэропорта вещей

    В МИД назвали схему подключения Россельхозбанка к SWIFT заведомо непроходной

    Российские дилеры оценили рост цен на автомобили

    В США оценили эффективность глушения «умных» бомб на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости