Стало известно о решении ПСЖ расстаться с главным тренером

RMC Sport: «Пари Сен-Жермен» расстанется с главным тренером Кристофом Гальтье

Стало известно о решении «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) расстаться с главным тренером Кристофом Гальтье. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, Гальтье должны освободить от должности к середине недели. Однако отмечается, что в данный момент стороны не могут договориться об условиях досрочного расторжения контракта. На пост главного тренера претендует 53-летний испанец Луис Энрике.

30 июня появилась информация, что Гальтье и его сына Джона Валовича задержали в Ницце по подозрению в дискриминации. Во время работы в «Ницце» специалист отправил бывшему директору клуба Жюльену Фурнье электронное письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Le Parisien сообщило, что специалисту грозит до трех лет лишения свободы в случае, если обвинения будут доказаны.

Гальтье возглавляет ПСЖ с июля 2022 года. До этого он на протяжении года работал с «Ниццей».