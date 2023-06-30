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14:09, 30 июня 2023Спорт

Главного тренера ПСЖ задержали по подозрению в дискриминации

Главного тренера ПСЖ Кристофа Галтье задержали по подозрению в дискриминации

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Главного тренера ПСЖ Кристофа Галтье и его сына Джона Валовича задержали в Ницце по подозрению в дискриминации. Об этом сообщает Le Parisien.

В настоящий момент их допрашивают в полиции. 12 апреля стало известно, что Гальтье во время работы в «Ницце» отправил бывшему директору клуба Жюльену Фурнье электронное письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. «Наша команда не отражает того, чего хотят люди, так же как она не отражает меня», — написал Фурнье тренер.

В издании отмечали, что специалисту грозит до трех лет лишения свободы в случае, если обвинения по делу о расистских высказываниях будут доказаны. Помимо тюремного заключения, ему могут назначить штраф в размере 45 тысяч евро.

Гальтье возглавляет ПСЖ с июля 2022 года. До этого он на протяжении года работал с «Ниццей».

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    Алексей Гусев
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