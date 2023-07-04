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06:00, 4 июля 2023Спорт

Шведский баскетболист извинился перед своим народом за выступления в ЦСКА

Шведский баскетболист Юнас Йеребко заявил, что пожалел о выступлениях за ЦСКА
Юнас Йеребко

Юнас Йеребко. Фото: Cary Edmondson / Reuters

Шведский баскетболист Юнас Йеребко извинился перед своим народом за выступления в ЦСКА. Его слова приводит SVT Sport.

«Сделал неправильный выбор, я думал только о баскетболе, и это было неправильно. Я не играл полтора года, мне просто хотелось играть. Оглядываясь назад, я бы никогда такого не сделал», — заявил спортсмен.

Йеребко провел за ЦСКА 16 игр в сезоне-2021/2022. За это Федерация баскетбола Швеции отстранила его от матчей в составе национальной команды. Ранее форвард на протяжении двух лет выступал в Единой лиге ВТБ за «Химки».

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские национальные команды и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой. Организация проводит матчи Кубка мира и Евробаскет. Ограничения также коснулись команд в баскетболе 3 на 3.

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    Андрей Стрельцов
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