Шведский баскетболист извинился перед своим народом за выступления в ЦСКА

Шведский баскетболист Юнас Йеребко заявил, что пожалел о выступлениях за ЦСКА

Шведский баскетболист Юнас Йеребко извинился перед своим народом за выступления в ЦСКА. Его слова приводит SVT Sport.

«Сделал неправильный выбор, я думал только о баскетболе, и это было неправильно. Я не играл полтора года, мне просто хотелось играть. Оглядываясь назад, я бы никогда такого не сделал», — заявил спортсмен.

Йеребко провел за ЦСКА 16 игр в сезоне-2021/2022. За это Федерация баскетбола Швеции отстранила его от матчей в составе национальной команды. Ранее форвард на протяжении двух лет выступал в Единой лиге ВТБ за «Химки».

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские национальные команды и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой. Организация проводит матчи Кубка мира и Евробаскет. Ограничения также коснулись команд в баскетболе 3 на 3.