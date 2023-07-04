Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку во время мятежа Пригожина
Президент России Владимир Путин поблагодарил страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку конституционного строя в РФ во время вооруженного мятежа основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Его слова передает ТАСС.
Глава государства выразил признательность за поддержку действий российских властей по защите жизни и безопасности граждан и подчеркнул, что Москва высоко ценит такую позицию. «Намерены и далее углублять связи с участниками Шанхайской организации [сотрудничества]. И эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми», — добавил он.
Ранее Путин заверил, что население России единым фронтом выступило против вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, во время мятежа российское общество наглядно продемонстрировало сплоченность и высокую ответственность за судьбу страны.