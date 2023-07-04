Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку во время мятежа Пригожина

Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку властей РФ во время мятежа Пригожина

Президент России Владимир Путин поблагодарил страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку конституционного строя в РФ во время вооруженного мятежа основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Его слова передает ТАСС.

Глава государства выразил признательность за поддержку действий российских властей по защите жизни и безопасности граждан и подчеркнул, что Москва высоко ценит такую позицию. «Намерены и далее углублять связи с участниками Шанхайской организации [сотрудничества]. И эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми», — добавил он.

Ранее Путин заверил, что население России единым фронтом выступило против вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, во время мятежа российское общество наглядно продемонстрировало сплоченность и высокую ответственность за судьбу страны.