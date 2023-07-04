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11:39, 4 июля 2023Мир

Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку во время мятежа Пригожина

Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку властей РФ во время мятежа Пригожина

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поблагодарил страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку конституционного строя в РФ во время вооруженного мятежа основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Его слова передает ТАСС.

Глава государства выразил признательность за поддержку действий российских властей по защите жизни и безопасности граждан и подчеркнул, что Москва высоко ценит такую позицию. «Намерены и далее углублять связи с участниками Шанхайской организации [сотрудничества]. И эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми», — добавил он.

Ранее Путин заверил, что население России единым фронтом выступило против вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, во время мятежа российское общество наглядно продемонстрировало сплоченность и высокую ответственность за судьбу страны.

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    Виктория Кондратьева
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