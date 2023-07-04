Москалькова призвала найти и наказать виновных в нападении на Милашину и Немова

Омбудсмен Москалькова призвала наказать виновных в нападении на Милашину и Немова в Чечне

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала найти и наказать виновных в нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Свой комментарий по ситуации она опубликовала в Telegram-канале.

Омбудсмен подчеркнула, что направила обращения министру внутренних дел и руководителю чеченского следственного управления с просьбой провести проверку по факту случившегося.

«К оказанию помощи пострадавшим подключились мои коллеги — уполномоченные по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев и в Северной Осетии Тамерлан Цгоев. В целях обеспечения безопасности Солтаев сопровождал пострадавших от Грозного до Беслана», — пояснила Москалькова.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров впервые прокомментировал избиение журналистки и адвоката в Грозном. Он пообещал разобраться в ситуации и раздал поручения силовикам.

О нападении на Милашину и Немова стало известно 4 июля. Группа неизвестных заблокировала автомобиль, в котором находились экс-журналистка «Новой газеты» и адвокат. Их избили и подвергли издевательствам, в частности, женщине обрили голову. После поступления в больницу у Милашиной и Немова выявили многочисленные повреждения.

Журналистка и активист прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.