Москалькова призвала найти и наказать виновных в нападении на Милашину и Немова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала найти и наказать виновных в нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Свой комментарий по ситуации она опубликовала в Telegram-канале.
Омбудсмен подчеркнула, что направила обращения министру внутренних дел и руководителю чеченского следственного управления с просьбой провести проверку по факту случившегося.
«К оказанию помощи пострадавшим подключились мои коллеги — уполномоченные по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев и в Северной Осетии Тамерлан Цгоев. В целях обеспечения безопасности Солтаев сопровождал пострадавших от Грозного до Беслана», — пояснила Москалькова.
До этого глава Чечни Рамзан Кадыров впервые прокомментировал избиение журналистки и адвоката в Грозном. Он пообещал разобраться в ситуации и раздал поручения силовикам.
О нападении на Милашину и Немова стало известно 4 июля. Группа неизвестных заблокировала автомобиль, в котором находились экс-журналистка «Новой газеты» и адвокат. Их избили и подвергли издевательствам, в частности, женщине обрили голову. После поступления в больницу у Милашиной и Немова выявили многочисленные повреждения.
Журналистка и активист прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.