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18:56, 4 июля 2023Экономика

«Москвич» сообщил о рекордных продажах

«Москвич» в июне продал рекордные 1504 автомобиля

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В июне автозавод «Москвич» продал рекордные с начала продаж 1504 кроссовера. Об этом автопроизводитель сообщил в своем Telegram-канале.

В пресс-службе завода отметили, что в общей сложности было реализовано свыше 4000 машин. Из проданных в июне моделей уже 1250 поставлены на учет, добавили там.

В линейке «Москвича» представлена только одна модель — кроссовер «Москвич 3» с бензиновым двигателем и его электрическая версия «Москвич 3е». Сегодня дилерская сеть «Москвича» есть в 25 городах России. При этом в 2023 году точки продаж собираются открыть в Архангельске, Барнауле, Грозном, Иркутске, Калининграде и других городах.

В мае 2023 года заводу удалось продать всего 35 электрокроссоверов «Москвич 3е». При этом к маю кроссовер «Москвича» занял третье место среди общего количества реализованных электрокаров. Лидером продаж оказался китайский Evolute i-PRO.

«Москвич» заработал на месте перешедшего под контроль Москвы бывшего завода «Рено Россия». В апреле завод представил модель «Москвич 6», являющийся китайским JAC Sehol A5, который, в свою очередь, представляет собой рестайлинг модели JAC J7. Запустить производство модели планируется в июле-августе.

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    Мария Черкасова
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