Омбудсмен назвал тяжелым состояние Милашиной и Немова после нападения в Чечне

Омбудсмен Цогоев: состояние Милашиной и Немова после нападения оценивается как тяжелое

Состояние журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова, на которых было совершено нападение в Чечне, оценивается как тяжелое. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цогоев, его слова приводит ТАСС.

«Ситуация очень нехорошая. Адвокат и журналист оказались в достаточно тяжелом состоянии. Журналистка Милашина — в более тяжелом, по словам врачей, у нее переломаны пальцы. Адвокат — с ножевым ранением ноги», — пояснил омбудсмен.

По его словам, на данный момент они находятся в больнице в Беслане, им оказывают всю необходимую помощь. Также они дают показания сотрудникам полиции. Цогоев добавил, что врачи могут принять решение об отправке пострадавших спецбортом в Москву. Сейчас этот вопрос решается. С Милашиной, отметил он, общаться труднее, так как она находится в более тяжелом состоянии, чем Немов.

О нападении на Милашину и адвоката Немова стало известно во вторник, 4 июля. Их автомобиль атаковали неизвестные по дороге из аэропорта в Грозном. Над журналисткой и активистом издевались, их били ногами по телу и лицу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что президенту России Владимиру Путину было доложено о ситуации с нападением на журналистку и правозащитника.