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19:06, 4 июля 2023Силовые структуры

МВД начало проверку из-за нападения на журналистку Милашину и адвоката Немова

МВД Чечни начало проверку из-за нападения на журналистку Милашину и адвоката Немова

Фото: Crew Against Torture / Reuters

Полиция начала проверку из-за нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Чеченской Республике.

Сейчас правоохранители устанавливают личности нападавших и принимают меры по их задержанию.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Чеченской Республике Виталию Волкову также провести проверку и предоставить доклад.

О нападении на бывшую сотрудницу «Новой газеты» Милашину и адвоката Немова стало известно ранее 4 июля. Неизвестные вооруженные люди в Грозном остановили машину, где находились Милашина и Немов, и начали их бить. В результате пострадавших журналистку и адвоката госпитализировали.

Милашина и Немов прибыли в Чечню, чтобы присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Суд, на который журналистка и адвокат не попали, приговорил Янгулбаеву к 5,5 года колонии общего режима за мошенничество и применение насилия в отношении силовика.

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    Владимир Шарапов
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