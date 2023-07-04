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09:43, 4 июля 2023Ценности

45-летнюю Николь Шерзингер заметили на отдыхе в бикини

45-летнюю певицу Николь Шерзингер заметили папарацци на отдыхе в цветном бикини

Фото: Jon Nazca / Reuters

Папарацци засняли на отдыхе американскую певицу Николь Шерзингер в откровенном образе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

На опубликованных снимках 45-летняя знаменитость была замечена в разноцветном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и удвоенными завязками на шею, а также трусов на низкой посадке. При этом поверх плавательного костюма звезда надела короткий комбинезон, приспустив его верхнюю часть и частично демонстрируя грудь.

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Свой образ Шерзингер дополнила круглыми солнцезащитными очками и собранными в пучок волосами. При этом артистка отказалась от косметических средств на лице.

Известно, что исполнительница проводит время вместе с избранником, бывшим игроком в регби Томом Эвансом, который сделал ей предложение руки и сердца.

В июне Николь Шерзингер показала тело в бикини с принтом бело-голубого цвета на пляже. Знаменитость позировала на пляже в соломенной шляпе с цветами и колье с массивным крестом. При этом волосы она распустила, а от макияжа отказалась.

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    Екатерина Ештокина
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