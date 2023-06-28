Экс-солистке группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер сделали предложение

Бывшая солистка группы The Pussycat Dolls Шерзингер выйдет замуж за экс-игрока в регби

Бывшей солистке музыкальной группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер сделали предложение. О том, что певица выйдет замуж, она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя артистка опубликовала фотографии с возлюбленным, бывшим игроком в регби Томом Эвансом, который младшее ее на семь лет. На кадрах мужчина делает исполнительнице предложение, встав на одно колено на пляже в Португалии. «Я сказала да», — подписала фото певица.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что Эванс сделал предложение Шерзингер перед ее 45-летием. Пара познакомилась четыре года назад на съемках шоу The X Factor: Celebrity. До этого артистка состояла в отношениях с болгарским теннисистом Григором Димитровым, а спорстмен — с актрисой Келли Брук.

Ранее старшая дочь хип-хоп-исполнителя Эминема (настоящее имя — Маршалл Мэтерс III) Алайна Мэтерс сообщила, что вышла замуж.