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15:48, 28 июня 2023Культура

Экс-солистке группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер сделали предложение

Бывшая солистка группы The Pussycat Dolls Шерзингер выйдет замуж за экс-игрока в регби

Фото: Efren Landaos / Globallookpress.com

Бывшей солистке музыкальной группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер сделали предложение. О том, что певица выйдет замуж, она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя артистка опубликовала фотографии с возлюбленным, бывшим игроком в регби Томом Эвансом, который младшее ее на семь лет. На кадрах мужчина делает исполнительнице предложение, встав на одно колено на пляже в Португалии. «Я сказала да», — подписала фото певица.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что Эванс сделал предложение Шерзингер перед ее 45-летием. Пара познакомилась четыре года назад на съемках шоу The X Factor: Celebrity. До этого артистка состояла в отношениях с болгарским теннисистом Григором Димитровым, а спорстмен — с актрисой Келли Брук.

Ранее старшая дочь хип-хоп-исполнителя Эминема (настоящее имя — Маршалл Мэтерс III) Алайна Мэтерс сообщила, что вышла замуж.

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    Анастасия Астахова
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