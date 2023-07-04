В сети появились кадры обломков упавших в Московском регионе беспилотников

В сети появились кадры обломков беспилотников, которые упали на территории Новой Москвы и Подмосковья. Их публикует Telegram-канал Shot.

На опубликованных фотографиях видны железные обломки от беспилотных летательных аппаратов. По информации канала, такие обломки нашли жители поселка Валуево в Новой Москве и деревни Верховье в Подмосковье.

4 июля беспилотники пытались атаковать Москву и Подмосковье. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, все атаки отразили средствами противовоздушной обороны (ПВО), а беспилотники ликвидировали. Глава города не уточнил, где конкретно сбили беспилотники и сколько их было. В целях безопасности из Внуково временно перенаправили часть рейсов в другие аэропорты.

В Минобороны назвали попытку атаки терактом. Там уточнили, что всего над Москвой и областью были сбиты пять беспилотников. Четыре из них уничтожили средствами противовоздушной обороны (ПВО), еще один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.