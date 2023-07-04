Женщина бросила работу и стала делать копилки из настоящих поросят

Metro: американка начала зарабатывать на продаже копилок из настоящих поросят

Жительница американского города Чандлер, штат Аризона, увлеклась таксидермией и начала делать на продажу реалистичные копилки из настоящих поросят. Об этом сообщает Metro.

Четыре года назад Рэйчел Льюис, которой сейчас 38 лет, решила посетить занятия по таксидермии. С тех пор женщина бросила работу парикмахером и полностью посвятила себя этому ремеслу.

Идея превратить настоящего поросенка в копилку и начать зарабатывать на продаже таких изделий пришла к ней летом 2022 года, но американка решилась осуществить ее только в мае 2023 года. Льюис уже получила несколько предзаказов на этот товар. Одну такую копилку женщина пообещала сделать для своего ребенка, которому очень понравилось класть монеты внутрь.

Льюис рассказала, что создание таких изделий — трудоемкий процесс. Она продала несколько обработанных методом таксидермии поросят по цене 350 долларов за штуку.

Женщина пояснила, что большую часть экземпляров получает от местных фермеров, которые сталкиваются с ситуациями, когда поросята рождаются нежизнеспособными. По мнению таксидермистки, ее деятельность дает животным вторую жизнь.

Ранее сообщалось, что таксидермистка-любительница из американского города Сиэтл сделала чехол для телефона из крысы и поразила пользователей соцсетей. Хвост животного она использовала в качестве ремешка на руку.