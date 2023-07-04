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20:01, 4 июля 2023Из жизни

Женщина бросила работу и стала делать копилки из настоящих поросят

Metro: американка начала зарабатывать на продаже копилок из настоящих поросят

Фото: Unsplash

Жительница американского города Чандлер, штат Аризона, увлеклась таксидермией и начала делать на продажу реалистичные копилки из настоящих поросят. Об этом сообщает Metro.

Четыре года назад Рэйчел Льюис, которой сейчас 38 лет, решила посетить занятия по таксидермии. С тех пор женщина бросила работу парикмахером и полностью посвятила себя этому ремеслу.

Идея превратить настоящего поросенка в копилку и начать зарабатывать на продаже таких изделий пришла к ней летом 2022 года, но американка решилась осуществить ее только в мае 2023 года. Льюис уже получила несколько предзаказов на этот товар. Одну такую копилку женщина пообещала сделать для своего ребенка, которому очень понравилось класть монеты внутрь.

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Льюис рассказала, что создание таких изделий — трудоемкий процесс. Она продала несколько обработанных методом таксидермии поросят по цене 350 долларов за штуку.

Женщина пояснила, что большую часть экземпляров получает от местных фермеров, которые сталкиваются с ситуациями, когда поросята рождаются нежизнеспособными. По мнению таксидермистки, ее деятельность дает животным вторую жизнь.

Ранее сообщалось, что таксидермистка-любительница из американского города Сиэтл сделала чехол для телефона из крысы и поразила пользователей соцсетей. Хвост животного она использовала в качестве ремешка на руку.

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    Алиса Дмитриева
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