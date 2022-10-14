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19:30, 14 октября 2022Из жизни

Американка сделала чехол для телефона из крысы

The Mirror: женщина сделала чехол для мобильного телефона из мертвой крысы

Фото: @JessieGillespie

Таксидермистка-любительница из американского города Сиэтл сделала чехол для телефона из мертвой крысы и поразила пользователей соцсетей. Об этом сообщает The Mirror.

Джесси Джиллеспи создала функциональный чехол для мобильного телефона из умершей крысы. Хвост животного она использовала в качестве ремешка на руку. Женщина опубликовала свое творение в соцсетях. Пост уже набрал более 9000 лайков.

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На фотографиях видно, что пушистая шкурка крысы растянута над задней частью iPhone. Сплющенная мордочка животного оказалась на углу мобильного телефона. Создательница чехла удалила лапки и глаза животного, но оставила нетронутыми вибриссы и уши.

Женщина заявила, что готова к тому, что ее детище будут или любить, или ненавидеть. Она сняла шкурку с мертвой крысы при помощи скальпеля и скормила мясо своей колонии жуков-кожеедов. Затем американка взяла готовый чехол для телефона и при помощи клея прикрепила шкурку крысы снаружи.

Она пояснила, что берет усыпленных грызунов у компаний, которые занимаются уничтожением вредителей. Иногда она подбирает сбитых машинами животных или использует кормовых крыс, которых не съели змеи. «У нас сломался холодильник, и все кормовые крысы разморозились. Поэтому я проявила изобретательность и использовала 20 крыс, которых в противном случае пришлось бы выбросить», — отметила женщина.

Мнения пользователей соцсетей относительно созданного американкой изделия разошлись. «Как хозяин живой крысы, я в ужасе. Как плохой таксидермист-энтузиаст, я в восторге. Очень смешанные чувства», — написал один из пользователей. «Готов поспорить, из этого получится отличный бюстгальтер», — отметил другой. «Если бы я увидел такую вещь у кого-то, я бы подумал, что этот человек психически болен, но мне нравится», — заявил третий пользователь. «Представьте себе, что вы умерли, и из вас сделали чехол для телефона», — осудил таксидермистку автор еще одного комментария.

Ранее сообщалось, что таксидермист Джек Девани из английского города Плимут, графство Девон, рассказал о своем новом произведении — пенале и точилке для карандашей, которые он изготовил из мертвой крысы. В очередном его произведении точилка для карандашей расположена в задней части животного.

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Алиса Дмитриева
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