Пробка при въезде на Крымский мост стала меньше

Министр транспорта Крыма Лукашенко: пробка при въезде на мост сократилась

Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края уменьшилась до четырех километров. Об этом сообщил министр транспорта полуострова Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

По совам Лукашенко, по состоянию на 07:00 мск 4 июля длина пробки составляла четыре километра, время ожидания — до двух часов. При этом на выезде из Крыма также наблюдается пробка, но ее длина всего сто метров, а ожидание составляет десять минут.

Ранее в СМИ появились сообщения о нехватке воды и туалетов. О раздаче воды людям и выставленных туалетах написали единичные издания. В соцсетях жалобы на нехватку воды в пробке найти не удалось. Позднее оперштаб опроверг эту информацию.