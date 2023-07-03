Оперштаб опроверг сообщения о нехватке воды в пробке у Крымского моста

Оперштаб опроверг сообщения о нехватке воды и туалетов в пробке у Крымского моста

В Telegram-канале «Крымский канал» 3 июля появился пост, в котором утверждалось, что у застрявших в пробке у Крымского моста людей стала заканчиваться вода. Также авторы канала утверждают, что туалеты вдоль пробки были расставлены на расстоянии километра друг от друга и уже переполнены. Эти данные опроверг оперштаб Краснодарского края.

«На месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС. Организовано четыре пункта выдачи воды, — ее подвозят регулярно. Также волонтеры раздают бутылки с водой водителям и пассажирам. На подъезде к мосту выставили биотуалеты — всего 28 штук. Они установлены каждые 350 метров», — сказано в сообщении оперштаба.

Ранее также было отмечено, что волонтеры уже раздали людям в пробке более пяти тонн питьевой воды. О том, что туалеты находятся на небольшом расстоянии, а доступ к воде существует говорили и сами застрявшие в пробке люди. «Я встал в 09:15, думаю, что стоять еще часа три. В навигаторе не посмотреть, потому что все сигналы глушатся и ничего не работает. Магазинов, конечно, нет, зато стоят биотуалеты через каждые 200 метров», — поделился в разговоре с «Лентой.ру» оказавшийся в пробке россиянин.

На подъезде к Крымскому мосту также дежурят бригады скорой помощи, сообщило РИА Новости. При этом в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России подчеркнули, что рост обращений зафиксирован не был.

Сообщения о нехватке воды и туалетов не получили широкое распространение в СМИ. О раздаче воды людям и выставленных туалетах написали единичные издания. В соцсетях жалобы на нехватку воды в пробке найти не удалось. Посты носят информационный характер, в них отмечено, что и вода, и туалеты доступны застрявшим людям.

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