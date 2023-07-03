Туристы описали обстановку в 13-километровой пробке у Крымского моста

Застрявший в пробке турист заявил «Ленте.ру» о проверке машин рентгеном у Крымского моста

Пробка у Крымского моста растянулась уже на 13 километров из-за большого числа путешественников и проверок. Застрявшие на дороге туристы в разговоре с «Лентой.ру» описали обстановку на дороге.

«Когда мы только приехали, пробка была 11 километров. Мы встали где-то в 05:30, стоим уже шесть часов. Магазинов вокруг, конечно, нет, так что едой надо запасаться. А вот воду можно набрать где-то посередине пробки из бочки», — поделилась туристка Ирина.

Другой собеседник «Ленты.ру» отметил, что на трассе нет магазинов, поэтому всем рекомендуют запасаться заранее.

«Я встал в 09:15, думаю, что стоять еще часа три. В навигаторе не посмотреть, потому что все сигналы глушатся и ничего не работает. Магазинов, конечно, нет, зато стоят биотуалеты через каждые 200 метров», — поделился Семен.

Многие жалуются на жару. Особенно тяжело приходится тем, у кого по какой-то причине отказали кондиционеры.

«Сам досмотр, если он ручной, достаточно быстрый, займет минут десять. Там, как в аэропорту, выкладываешь вещи на ленту. Мы на рентген, поэтому сколько будем стоять, не знаю. Автобусы и военные идут на него без очереди. А вообще туда отправляют, если слишком много вещей. Там ничего вытаскивать не надо, машину рентгеном посмотрят целиком», — рассказала Светлана.

1 июля стало известно, что перед Крымским мостом со стороны Кубани образовалась пробка длиной в пять километров. В связи с этим время ожидания проверки составило более двух часов, затем оно увеличилось до пяти часов.

Как впоследствии объяснили в Росавтодоре, пробка у транспортной артерии связана с началом отпускного сезона — увеличилось число машин и багажа, которые нуждаются в досмотре. Там призвали водителей заранее упаковать вещи в удобные сумки для выгрузки и добавили, что число смен для досмотра увеличили.