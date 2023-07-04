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07:03, 4 июля 2023Россия

Появились кадры последствий возможной работы системы ПВО в Новой Москве

В сети появились кадры последствий возможной работы системы ПВО в Новой Москве

В сети появились кадры, на которых видно последствия возможной работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в Новой Москве. Их публикует Telegram-канал Shot.

На видеозаписи виден черный клуб дыма, расположенный над лесом и частными жилыми домами

По данным Mash, два беспилотника над городом сбила система ПВО. В свою очередь, источник ТАСС в экстренных службах сообщает, что дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

Утром во вторник, 4 июля, дроны сбили в районе села Валуево в Новой Москве. Устройства были вертолетного типа, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Также сообщается, что дрон-камикадзе нанес удар по административному зданию на территории одного из военных объектов в подмосковной Кубинке. Известно, что это произошло в районе четырех часов утра.

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    Анастасия Шейкина
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