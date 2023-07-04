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16:29, 4 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о попытке ВСУ выйти на дорогу к Запорожской АЭС

Рогов сообщил, что ВСУ пытаются выйти на дорогу, ведущую к Запорожской АЭС

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют в попытке выйти на города Токмак и Мелитополь, а также на дорогу, ведущую к Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, украинская армия движется с северо-востока васильевского направления. Проход к Васильевке откроет для ВСУ новые маршруты, но Российская армия блокирует все попытки противника, сообщил Рогов.

Он добавил, что интенсивные бои продолжаются по всей линии фронта, но стратегия активной обороны, выбранная Вооруженными силами (ВС), не дает ВСУ продвинуться на линии боевого соприкосновения.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси напомнил о шаткости ситуации с ядерной безопасностью Запорожской АЭС.

4 июля советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что Киев отключил электроснабжение станции через Днепровскую линию. Позже пресс-служба АЭС сообщила о восстановлении снабжения.

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    Алевтина Запольская
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