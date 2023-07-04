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15:17, 4 июля 2023Бывший СССР

На Украине восстановили электроснабжение Запорожской АЭС

Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о восстановлении электроснабжения станции

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На Украине восстановили снабжение электричеством Запорожской атомной электростанции (АЭС) через Днепровскую линию электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба станции, передает РИА Новости.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что Киев отключил электроснабжение станции через Днепровскую линию.

В конце июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва распространила в организации письмо, в котором сообщила, что не намерена взрывать Запорожскую АЭС, а также призвала заставить Киев прекратить провокации.

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    Алевтина Запольская
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