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19:27, 29 июня 2023Мир

МАГАТЭ высказалось о ситуации на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: ситуация на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС стабильная

Фото: International Atomic Energy Agency / Reuters

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) относительно стабильная. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

По его словам, в рамках визита на ЗАЭС он увидел меры, которые были приняты для удержания и сохранения доступной воды. При этом Гросси уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в данной районе вызывает обеспокоенность. «Но есть другие вопросы, которые связаны с контрнаступлением [Украины]. Станция расположена посередине передней линии фронта. Поэтому я не менее обеспокоен, [чем раньше]», — отметил он.

15 июня глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС. После этого Гросси рассказал об обстановке на станции. Он отмечал, что МАГАТЭ собрало большой объем информации для оценки происходящего. Гросси пообещал следить за ЗАЭС, «чтобы избежать ядерного инцидента».

23 июня Гросси сообщил, что МАГАТЭ удалось увидеться с российскими специалистами в Калининграде и тем самым провести своевременную встречу. В свою очередь в «Росатоме» заметили, что подобные контакты России и МАГАТЭ будут продолжены.

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