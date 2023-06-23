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17:12, 23 июня 2023Мир

МАГАТЭ высказалось о новой встрече с российской делегацией

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что провел своевременную встречу с делегацией РФ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) удалось увидеться с российскими специалистами в Калининграде и тем самым провести своевременную встречу. Таким образом высказался генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в своем Twitter.

Он отметил, что это была своевременная встреча с российской делегацией после оглашения пяти принципов физической и ядерной безопасности в Совбезе ООН. В посте Гросси также напомнил про свой недавний визит Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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