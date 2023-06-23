МАГАТЭ высказалось о новой встрече с российской делегацией

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что провел своевременную встречу с делегацией РФ

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) удалось увидеться с российскими специалистами в Калининграде и тем самым провести своевременную встречу. Таким образом высказался генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в своем Twitter.

Он отметил, что это была своевременная встреча с российской делегацией после оглашения пяти принципов физической и ядерной безопасности в Совбезе ООН. В посте Гросси также напомнил про свой недавний визит Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).