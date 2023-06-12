Глава МАГАТЭ отправился на Украину для встречи с Зеленским

Глава МАГАТЭ Гросси отправился на Украину, где встретится с президентом Зеленским

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправился на Украину, где в том числе встретится с президентом республики Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем Twitter.

Гросси намерен встретиться с Зеленским в ближайшее время и побывать на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). После этого глава МАГАТЭ пообещал провести ротацию команды экспертов. В посте гендиректор агентства также написал, что на Украине собирается представить новую программу помощи в ликвидации последствий «катастрофического затопления» территорий после инцидента с Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС).

О том, что гендиректор МАГАТЭ посетит регионы Украины, стало известно 11 июня. Гросси запланировал поездки в Киев и на ЗАЭС. При этом на тот момент информации о точных датах его визита не было. Гросси, как предполагается, хочет оценить положение дел на Запорожской АЭС после подрыва Каховской ГЭС.

9 июня появились данные о том, что МАГАТЭ направит на ЗАЭС делегацию во главе с Гросси. По данным советника главы «Росэнергоатома» Рената Карчаа, в делегацию включат 13 человек.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В итоге из-за многочисленных обстрелов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией со стороны Киева. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид и заявил о планах Киева подать иск в МУС.