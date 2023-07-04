Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесут из России

Чемпионат Европы по гандболу 2026 года среди женских команд, который должен был пройти в Москве и Санкт-Петербурге, перенесут в другую страну. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

В организации отметили, что приняли такое решение после консультаций с Европейской федерацией гандбола (ЕГФ). «Текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру. Это касается инспекционных визитов представителей ЕГФ, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов», — отметили в ФГР.

Там также выразили надежду, что российские болельщики с пониманием отнесутся к этому решению. «Оно является очень тяжелым, ведь для того, чтобы получить право организовать турнир, была проведена огромная работа», — добавили в ФГР.

Все женские и мужские сборные России по гандболу отстранены от международных соревнований. Национальные команды потеряли шансы квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.