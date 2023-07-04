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18:59, 4 июля 2023Среда обитания

Российский блогер-миллионник показал новую квартиру

Автор блога «Дневник хача» Амиран Сардаров показал новую квартиру
СюжетЦены на квартиры:

Кадр: «ДНЕВНИК ХАЧА» / YouTube

Популярный российский блогер с несколькими миллионами подписчиков Амиран Сардаров рассказал, что приобрел пентхаус. Экскурсию по объекту он провел в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Автор блога «Дневник хача» сообщил, что перед своим последним отъездом в США он приобрел квартиру, в которой не жил. Сардаров дистанционно нашел в нее арендатора.

«Я вам хочу показать свою первую квартиру в жизни, которую я купил сам, своим трудом, для себя именно», — сказал блогер. Он отметил, что до этого уже приобретал квартиру для своей матери.

Арендатор рассказала, что Сардаров приобрел «совершенно потрясающую квартиру, просто фантастическую». В ней есть кухня, совмещенная с гостиной, зона для приема пищи, спальня, гостевая комната и гардеробная. Интерьер выполнен в пастельных тонах. Полы в квартире выстланы паркетом из светлого дерева. Среди особенностей двухуровневого объекта — наличие деревянных потолочных балок, стеклянного потолка, электрического камина и террасы.

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В качестве преимуществ квартиры арендатор назвала его большую площадь, а также отсутствие штор, которое позволяет ей чувствовать себя «не как в коробке». Среди минусов она выделила такие, как сильная слышимость и расположение — объект находится в индустриальном районе, гуляя по которому, она не чувствует себя в безопасности.

Девушка рассказала, что их договор аренды с блогером будет действовать на протяжении еще 7-8 месяцев. Сардаров заметил, что иногда его посещают мысли о том, чтобы расторгнуть его, однако он заверил девушку, что ему есть, где жить.

В мае стало известно, что актер Александр Ревва нажился на недвижимости в Дубае. С момента покупки его квартира там выросла в цене примерно на 50 процентов.

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    Полина Кислицына
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