Резидент Comedy Club нажился на недвижимости в Дубае

Риелтор Сибилев: квартира Реввы с момента покупки подорожала в цене на 50 процентов

С момента покупки квартира актера и резидента юмористического шоу Comedy Club Александра Реввы выросла в цене примерно на 50 процентов. Размер заработка звезды на недвижимости на популярном курорте раскрыл основатель одного из местных агентств недвижимости Дмитрий Сибилев, пишет KP.RU.

Известно, что Ревва приобрел квартиру в элитном районе Дубая в 77-этажном небоскребе Address Beach Residences, внесенном в Книгу рекордов Гиннесса, более чем за 100 миллионов рублей. Особенностью здания служит то, что на крыше находится бассейн метражом 560 «квадратов». Сейчас же, по мнению эксперта, такой лот в среднем стоит 150 миллионов рублей, а со сдачи его в аренду в год можно выручить около 7,5 миллиона рублей. Однако он напомнил, что в случае аренды знаменитости понадобится потратить деньги на клининг, а также услуги риелтора.

При этом Сибилев назвал приобретаемое звездами элитное жилье «не очень хорошей инвестицией». «Подобные дорогущие квартиры покупают скорее из-за того, что просто нравится, то есть чтобы самому там жить. Продать ее потом достаточно сложно», — рассказал он. Риелтор добавил, что в данный момент рядом с такими вторичными квартирами, цены на которые зачастую завышены, строятся лучшие по наполнению дома, которые вскоре станут стоить дороже вышеупомянутых объектов. «Спасти ситуацию при продаже могут только панорамные окна с видом на залив или идеальная планировка, чтобы другой такой же богач ахнул и купил "дачу" за сотни миллионов», — отметил риелтор. Специалист порекомендовал вместо высокобюджетных квартир покупать более дешевые объекты из сегментов эконом или комфорт в строящихся домах — они хорошо растут в цене и их готовы покупать практически вслепую, так как покупатели, как правило, также рассчитывают на их дальнейшую перепродажу.

В мае стало известно о том, что бывший муж российской телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров решил купить своей возлюбленной Валерии квартиру в Дубае. Он опубликовал в соцсетях видео, в котором сообщил о запланированном подарке, и попросил подписчиков не рассказывать его избраннице о сюрпризе.